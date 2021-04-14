Москва, , 09:50 — REGNUM ЦИК России 14 апреля рассмотрит передачу вакантного мандата депутата Госдумы РФ VII созыва кандидату из федерального списка кандидатов от ЛДПР Гаврилу Парахину, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованный проект повестки заседания.

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Этот вопрос стоит первым. Второй пункт повестки — о регистрации депутата Гаврила Парахина (проект постановления ЦИК России).

Вакантным мандат оказался после ухода в Центризбирком депутата от ЛДПР Александра Курдюмова.

На данный момент народный депутат Парахин возглавляет фракцию ЛДПР в Госсобрании Якутии.

Если решение будет принято, то Якутию в Государственной думе впервые будут представлять три депутата: Федот Тумусов («Справедливая Россия»), Галина Данчикова («Единая Россия») и Гаврил Парахин (ЛДПР).

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума 6 апреля 2021 года прекратила полномочия депутата от ЛДПР Александра Курдюмова. Работал в комитете по контролю и регламенту.