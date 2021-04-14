Южно-Сахалинск, , 09:44 — REGNUM На Сахалине во всех муниципалитетах с 15 апреля объявлен пожароопасный период, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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В пожароопасный сезон все ответственные службы будут находиться в режиме полной готовности. С населением будет проводиться профилактическая работа по недопущению возникновения лесных пожаров. Запрещается разводить костры вне специально отведённых и оборудованных для этого мест. Сжигать мусор, траву и листву можно только в определённых органами местного самоуправления местах.

Как сообщало ИА REGNUM, более тысячи человек и 551 единица техники готовы к тушению лесных пожаров в Калужской области в 2021 году.