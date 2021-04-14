Воронеж, , 09:44 — REGNUM Неблагоприятную пожарную обстановку прогнозирует МЧС в Воронежской области в ближайшие дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 14 апреля.

Всего за минувшие сутки воронежские пожарные совершили около 150 выездов на возгорания, в том числе крупные — в Бобровском районе, где пожар ликвидировали лишь утром 14 апреля, в пригородах Воронежа. По данным на утро 14 апреля, новых возгораний не зарегистрировано.

«Второй год подряд на территории области наблюдается одна и та же погодная аномалия — взрывной рост температуры воздуха с двух-трёх до 20 градусов тепла. За три дня класс пожарной опасности вырос с первого до третьего и продолжает расти! Если раньше рост температуры происходил постепенно, вместе с вырастанием новой травы, которая в большинстве случаев останавливала распространение огня, то сейчас мгновенный подъем температуры вызывает только дополнительное высыхание прошлогоднего сухостоя. Вкупе с сильными порывами ветра такая природная ситуация крайне пожароопасна», — прокомментировали в МЧС.

Спасатели призывают дачников и селян не заниматься выжиганием сухой травы, а также внимательно относится к своему имуществу.

«Прогноз на ближайшее время крайне плохой в плане пожарной опасности. Просим и требуем строжайше соблюдать правила пожарной безопасности. Костры и палы сейчас самоубийственны!» — подчеркнули в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне 13 апреля в селе Мечетка Бобровского района Воронежской области травяной пожар перекинулся на строения. Всего уничтожено 12 строений, в том числе восемь жилых домов.