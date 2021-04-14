Москва, , 09:48 — REGNUM Российская сторона намеревается выстраивать свои отношение с США на взаимовыгодной основе. Об этом 14 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Доктринально, идеологически, политически мы хотели, можем и желаем выстраивать отношения с США, я имею в виду народ США, на взаимовыгодной основе, для того чтобы это было полезно и нужно нашим двум странам», — сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что предпринимаемые до недавнего времени США недружественные заявления и шаги делают невозможным попытки не замечать их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в докладе американского разведывательного сообщества, опубликованном 13 апреля, его авторы отметили, что Россия является крупнейшим противником Вашингтона и представляет огромную угрозу для США в киберпространстве и космосе.