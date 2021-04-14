Бразилиа, , 09:43 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена может поддержать усилия Бразилии по вступлению в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при условии того, что Бразилиа достигнет конкретных результатов в защите дождевых лесов Амазонии. Об этом заявил американский посол в Бразилии Тод Чэпмен, сообщает газета Globo.

Издание уточняет, что 11 апреля Чэпмен выступил на онлайн-сессии закрытой дискуссионной площадки. Содержание выступления пересказал один из участников мероприятия.

Американский посол уточнил, что приверженность охране природы Бразилия сможет подтвердить на виртуальном саммите по борьбе с климатическими изменениями. США планируют провести его 22 и 23 апреля.

При этом Чэпмен признал, что успешная защита амазонских лесов зависит в том числе от частного сектора. Он говорил о незаконном использовании дождевых лесов.

С 2007 года Бразилия входит в число ключевых партнеров ОЭСР, а в 2017 году она подала заявку на вступление в организацию. Администрация США во главе с бывшим президентом Дональдом Трампом в 2019 году обещала поддержку бразильской заявке при условии, что страна откажется от торговых преференций в системе ВТО.