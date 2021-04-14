Юрюзань, Челябинская область, , 09:43 — REGNUM В Юрюзани Челябинской области СКР начал проверку по факту гибели ребенка в водоотводном канале. Об этом сообщает региональное следственное управление.

По данным следствия, мальчик гулял вместе с детьми пяти и шести лет. Он упал в воду и был унесён сильным течением. Тело ребёнка обнаружили возле одного из частных домов на улице Комсомольской.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Как сообщало ИА REGNUM, мальчик погиб 13 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области утонул трёхлетний мальчик