Шарлыкский район, , 09:46 — REGNUM В Оренбургской области 11-летнему школьнику из села Новомусино Шарлыкского района потребовалась медицинская помощь после несчастного случая в образовательном учреждении, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, ребенок поступил в больницу с рваной раной в области правого тазобедренного сустава. Как прояснила мать мальчика, сын получил травму по неосторожности, ударившись о металлическую полку для мела на школьной доске.

После оказания медицинской помощи ребенок отпущен домой. «В ходе проверки сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего и принять процессуальное решение», — сказали в УМВД по Оренбуржью.