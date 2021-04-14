Ярославль, , 09:40 — REGNUM В Ярославле передано в суд дело организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

Участники группы из пяти человек обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц. В ходе следствия установлено, что трое участников ранее принимали участие в аналогичных преступлениях, но в составе другой группы. Преступления совершались в период с 2013 по 2014 год в составе группы из 5 жителей Ярославля. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами в июне 2019 года было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц. Обвинение предъявлено ярославцу 1985 года рождения по статье «Незаконная банковская деятельность».

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

«Обнальщики» находили материально нуждающихся ярославцев и уговаривали их за небольшое денежное вознаграждение оформиться в качестве индивидуального предпринимателя. На счета ИП переводились деньги, которые потом снимались в банках.

«Следствием доказано, что за год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала», пропущенного через счета организации, делилась между участниками их преступной группы», — сообщили в УМВД.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд, членам преступной группы грозит до 7 лет лишения свободы.