В Ярославле будут судить группу «обнальщиков»
Ярославль, 14 апреля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Ярославле передано в суд дело организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
Участники группы из пяти человек обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц. В ходе следствия установлено, что трое участников ранее принимали участие в аналогичных преступлениях, но в составе другой группы. Преступления совершались в период с 2013 по 2014 год в составе группы из 5 жителей Ярославля. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами в июне 2019 года было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц. Обвинение предъявлено ярославцу 1985 года рождения по статье «Незаконная банковская деятельность».
«Обнальщики» находили материально нуждающихся ярославцев и уговаривали их за небольшое денежное вознаграждение оформиться в качестве индивидуального предпринимателя. На счета ИП переводились деньги, которые потом снимались в банках.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд, членам преступной группы грозит до 7 лет лишения свободы.