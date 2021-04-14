Лос-Анджелес, США, , 09:40 — REGNUM Зак Снайдер ответил на вопрос о возможном выходе режиссёрской версии фильма «Армия мертвецов». Об этом 14 апреля сообщил портал GamesRadar.

Кинематографист дал понять, что иной версии этой картины просто не существует. Снайдер отметил, что работа над проектом «Армии мертвецов» была самой приятной в его карьере.

«Других версий фильма нет. Мне не приходилось с ними бороться. Все было наоборот. Это режиссерская версия и вы увидите её первой, — сказал Снайдер, — вам не обязательно сначала смотреть убогую версию, если есть просто потрясающая версия».

Напомним, премьера «Армии мертвецов» состоится 21 мая 2021 года на потоковом сервисе Netflix. Картина будет выполнена в жанрах боевика, ужасов и фильма про ограбление.

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