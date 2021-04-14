Чебоксары, , 09:39 — REGNUM В столице Чувашии разгорается битва за дом по проспекту Максима Горького, 31. В баталии вовлечены правоохранительные органы. Причиной стала смена власти в домоуправлении в ноябре 2020 года, которая, как полагает Сергей Коробко, избранный председателем совета дома в декабре 2017 года, свершилась незаконно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, история началась ещё в ноябре 2020 года, когда в многоквартирном доме по проспекту Максима Горького, 31 было инициировано заочное голосование одной из жительниц дома.

«По его итогам оказалось, что большинством голосов жители проголосовали за увеличение тарифа на содержание жилья, а данную гражданку выбрали председателем дома. Поверить в такое и речи быть не могло. Ознакомившись с бюллетенями, я выписал номера проголосовавших квартир и опросил жителей. По моим данным, часть бюллетеней собственников была подделана», — считает Сергей Коробко.

В декабре он обратился в районный отдел полиции № 4 МВД по Чувашии с требованием провести проверку.

«Из полиции пришёл ответ, из которого следовало, что собственники квартир, чьи бюллетени, как я полагаю, были подделаны, не опрашивались. В итоге отдел полиции № 4 в возбуждении уголовного дела отказал, а моё заявление было названо «ложным доносом», — говорит Сергей Коробко.

По его словам, по данному факту 21 января 2021 года подано заявление в прокуратуру, которая перенаправила обращение «в тот же отдел полиции № 4, а далее тому же участковому». Чебоксарец отмечает, что спустя два месяца, 9 апреля 2021 года, он позвонил в полицию, чтобы узнать ход проверки, но из «ответа следовало, что она ещё не проводилась», а записаться на личный приём к начальнику отдела не удалось из-за ситуации с коронавирусом:

«Мне ответили, что в связи с коронавирусом все личные приемы отменены. И вот я теперь гадаю, чего же мне ждать: то ли окончания пандемии, то ли очередного обвинения в ложном доносе?»

Отметим, что в регионах дела по факту подделки подписей не всегда доводят до суда, но главное здесь не уголовно-общественный аспект, а гражданская активность и вера в справедливость.