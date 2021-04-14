Чебоксары, 14 апреля 2021, 09:39 — REGNUM В столице Чувашии разгорается битва за дом по проспекту Максима Горького, 31. В баталии вовлечены правоохранительные органы. Причиной стала смена власти в домоуправлении в ноябре 2020 года, которая, как полагает Сергей Коробко, избранный председателем совета дома в декабре 2017 года, свершилась незаконно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, история началась ещё в ноябре 2020 года, когда в многоквартирном доме по проспекту Максима Горького, 31 было инициировано заочное голосование одной из жительниц дома.
В декабре он обратился в районный отдел полиции № 4 МВД по Чувашии с требованием провести проверку.
По его словам, по данному факту 21 января 2021 года подано заявление в прокуратуру, которая перенаправила обращение «в тот же отдел полиции № 4, а далее тому же участковому». Чебоксарец отмечает, что спустя два месяца, 9 апреля 2021 года, он позвонил в полицию, чтобы узнать ход проверки, но из «ответа следовало, что она ещё не проводилась», а записаться на личный приём к начальнику отдела не удалось из-за ситуации с коронавирусом:
Отметим, что в регионах дела по факту подделки подписей не всегда доводят до суда, но главное здесь не уголовно-общественный аспект, а гражданская активность и вера в справедливость.