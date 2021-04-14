Москва, , 09:39 — REGNUM Объем поступлений в бюджет Москвы от предприятий IT-индустрия в январе-февраля 2021 года вырос на 11,2% и составил свыше 20 млрд рублей. Об этом 14 апреля сообщили в столичном департаменте финансов.

Рост показателей этой отрасли был отмечено еще в 2020 году, когда поступления от предприятий отрасли в городской бюджет увеличились в годовом выражении на 12,2% — до 157,9 млрд рублей. Причем позитивная динамика достигнута по всем ключевым показателям: объему прибыли, отчислениям в бюджет, числу рабочих мест, инвестициям в основной капитал.

«Правительство Москвы проводит последовательную политику по развитию городской цифровой среды, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса предприятиями IT-индустрии. Активное развитие цифровых технологий и их применение в социальной сфере, управлении городским хозяйством становится одним из главных конкурентных преимуществ Москвы», — сказала руководитель департамента финансов города Елена Зяббарова.

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