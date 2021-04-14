Ярославль, 14 апреля 2021, 09:38 — REGNUM В Ярославле прекращено уголовное дело бизнесмена, обвиняемого в даче взяток в особо крупном размере полковнику полиции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Недостроенное здание УМВД по Ярославской области
Недостроенное здание УМВД по Ярославской области

Предприниматель Сергей Двоеглазов возглавляет фирму, которая в 2016 году выполняла субподрядные работы при строительстве нового здания областной полиции на проспекте Фрунзе в Ярославле. По версии следствия он дважды давал взятки начальнику отдела капитального строительства УМВД по Ярославской области Евгению Терехову. В одном случае речь шла о 2 миллионах рублей, в другом — об 1,2 миллиона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM сам бывший полковник полиции за получение взяток был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Уголовное дело взяткодателя с января 2021 года рассматривал Красноперекопский районный суд. 9 апреля после рассмотрения в судебном процессе доказательств по делу суд принял решение.

«Уголовное дело по обвинению Сергея Двоеглазова в даче взяток в особо крупном размере прекращено в связи с деятельным раскаянием подсудимого», — говорится в решении Красноперекопского районного суда.

В законную силу решение пока не вступило, прокуратура может обжаловать вердикт в Ярославском областном суде. Новое здание для областной полиции не построено до сих пор.

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