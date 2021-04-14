Ярославль, 14 апреля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Ярославле прекращено уголовное дело бизнесмена, обвиняемого в даче взяток в особо крупном размере полковнику полиции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Недостроенное здание УМВД по Ярославской области

Предприниматель Сергей Двоеглазов возглавляет фирму, которая в 2016 году выполняла субподрядные работы при строительстве нового здания областной полиции на проспекте Фрунзе в Ярославле. По версии следствия он дважды давал взятки начальнику отдела капитального строительства УМВД по Ярославской области Евгению Терехову. В одном случае речь шла о 2 миллионах рублей, в другом — об 1,2 миллиона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM сам бывший полковник полиции за получение взяток был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Уголовное дело взяткодателя с января 2021 года рассматривал Красноперекопский районный суд. 9 апреля после рассмотрения в судебном процессе доказательств по делу суд принял решение.

«Уголовное дело по обвинению Сергея Двоеглазова в даче взяток в особо крупном размере прекращено в связи с деятельным раскаянием подсудимого», — говорится в решении Красноперекопского районного суда.

В законную силу решение пока не вступило, прокуратура может обжаловать вердикт в Ярославском областном суде. Новое здание для областной полиции не построено до сих пор.