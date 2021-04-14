Ханты-Мансийск, , 09:37 — REGNUM В Югре на сегодня привито первым компонентом вакцины «Спутник V» 88 840 человек. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперативного штаба.

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Завершили вакцинацию 56 399 человек. Использования вакцины в автономном округе составляет 88%. Всего за весь период поступило 100 712 доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Из привитых от коронавируса 26 425 человек — это люди в возрасте старше 60 лет. Наталья Комарова потребовала для них адресного подхода: уделить особое внимание маломобильным гражданам старшего возраста при вакцинации. Организовать для них либо сопровождение до прививочного пункта, либо выезд мобильной бригады к месту их проживания.