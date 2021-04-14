Сеул, , 09:39 — REGNUM В марте 2021 года численность занятого населения в Южной Корее увеличилась на 314 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, показатель в стране вырос впервые за последние 13 месяцев. На конец марта текущего года в стране на рабочих местах трудятся 26,92 млн человек.

По сравнению с февралем текущего года численность занятого населения увеличилась на 128 тыс. человек.

Известно, что количество работающего населения в сфере здравоохранения увеличилось на 171 тыс. человек, однако в сфере оптовой и розничной торговли, напротив, сократилось на 168 тыс. человек, в сфере услуг — на 71 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 28 тыс. человек.

Уровень занятости лиц от 15 лет и старше составил 59,8%, а лиц от 15 до 64 лет — 65,7%. Уровень безработицы вырос на 0,1%, до 4,3%. Уровень безработицы среди молодежи (15−29 лет) составил 10%.