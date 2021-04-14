Тахтамукайский район, Адыгея, , 09:36 — REGNUM В Адыгее принято кадровое решение после инцидента, случившегося в администрации поселка Яблоновский. Уволен заместитель главы населенного пункта Руслан Ачмиз. Об этом сообщил глава муниципалитета Заурдин Атажахов.

По его словам, были изучены все обстоятельства инцидента, произошедшего между работником администрации посёлка и одним из его жителей. В поступке Ачмиза было усмотрено нарушение служебной этики.

«Возникновение подобных ситуаций между представителями муниципалитета и жителями, считаю недопустимым, и выходящим за рамки служебной этики, именно поэтому, хочу ещё раз извиниться перед всеми жителями Яблоновского городского поселения», — написал Атажахов на официальной странице поселка в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в поселке Яблоновский Тахтамукайского района Адыгеи произошел инцидент — замглавы администрации Руслан Ачмиз вытолкал из кабинета посетителя, после чего несколько раз ударил его в коридоре здания администрации. Видеокадры происшествия попали в соцсети, глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал принять меры к чиновнику. Проверку по данному факту организовала прокуратура.

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