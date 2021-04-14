Донецк, , 09:40 — REGNUM Представители Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) обвинили представителей Донецкой Народной Республики в «инсценировке» гибели пенсионера и пятилетнего ребёнка в результате действий украинских силовиков. Об этом сообщила 13 апреля пресс-служба делегации ДНР в ТКГ.

«Украинская сторона официально отказалась проводить разбирательства по фактам гибели мужчины 22 марта в Александровке и пятилетнего мальчика в Александровском 2 апреля, обвинив ДНР в инсценировке», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, во время переговоров в рамках ТКГ представитель Украины назвал информацию о гибели мирных жителей Донбасса «циничными инсценировками», которые выходят за рамки «нормальности».

Отметим, ранее представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили смерть пенсионера и ребёнка.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее от рук украинского снайпера погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

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