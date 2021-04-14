Самара, , 09:38 — REGNUM Две женщины погибли в результате ДТП с КамАЗом в Самарской области. Об этом 13 апреля сообщили очевидцы в одной из групп в социальной сети.

По их данным, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Кинеле. По предварительной информации, автомобиль «Шевроле» выехал с второстепенной дороги на автотрассу Богатое — Самара, в этот момент по которой ехал КАМАЗ.

В результате две женщины получили не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в ДТП на трассе погибла беременная женщина.