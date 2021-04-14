Нур-Султан, , 09:34 — REGNUM До 2025 года в Казахстане планируют построить 103 млн кв. метров жилья. Об этом 14 апреля заявил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на брифинге.

По его словам, в 2021 году планируется построить 17 млн кв. метров жилья вместо 15,2 млн, которые были запланированы ранее.

«Жилищные условия улучшат 163 тыс. семей, из них за счет государственной поддержки — 43,5 тысяч очередников», — сказал министр.

По итогам первого квартала 2021 года объем строительно-монтажных работ выполнен на сумму 514 млрд тенге ($1,19 млрд), что на 13,1% больше, чем в январе—марте 2020 года.

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