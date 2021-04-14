Исламабад, , 09:37 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли и еще сотни были ранены в ходе массовых протестов в Пакистане против ареста властями лидера исламской организации «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» (TLP) Алламы Саада Хуссейна Ризви. Об этом 14 апреля сообщает газета Dawn.

По данным издания, массовые протестные акции, связанные с арестом Ризви, начались в конце минувшей недели и продолжаются в Лахоре, Исламабаде, Гуджранвале, Пешаваре и других крупнейших городах Пакистана, в результате чего произошли стыки членов TLP с полицией.

В ходе столкновений участники протестных акций забрасывали полицейских камнями и не один раз открывали по ним огонь из огнестрельного оружия. Кроме того, демонстранты блокировали шоссейные дороги и центральные магистрали городов, устраивали сидячие забастовки и пытались препятствовать работе общественного транспорта.

При этом, по данным полиции, в результате этого в северо-восточной провинции Пенджаб один сотрудник полиции был убит и еще 300 — ранены. Из-за попыток членов TLP дестабилизировать ситуацию в стране, правительство Пакистана разместило в крупнейших городах страны подразделения спецназа для того, чтобы поддерживать законность и порядок.

Как сообщало ИА REGNUM, митинг против антикоронавирусных ограничений в центре Рима в понедельник, 12 апреля, кончился столкновениями протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.