Иерусалим, , 09:42 — REGNUM Пятеро человек арестованы вечером 13 апреля за нарушение общественного порядка у ворот Наблуса в Старом городе Иерусалима, сообщает Jerusalem Post.

По последним данным, подозреваемые бросали камни, стеклянные бутылки и взрывчатку в сторону полицейских постов. Одному из полицейских бутылка попала в лицо, ему потребовалась медицинская помощь.

В проезжавшие мимо автобусы также бросали камни, стекла транспортных средств были разбиты, два водителя и три пассажира получили осколочные ранения и нуждались в медицинской помощи.