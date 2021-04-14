Джакарта, , 09:33 — REGNUM В Индонезии от COVID-19 были вакцинированы 10 373 963 человека, включая медицинских работников, государственных служащих и пожилых людей, сообщает Antara.

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Вторую инъекцию вакцины от коронавируса сделали 5 431 997 человек.

Власти Индонезии планируют привить от коронавируса 40 млн человек на первом и втором этапе вакцинации.

В министерстве здравоохранения заявили, что вакцинация в течение месяца Рамадан будет проводиться преимущественно в дневное время. В министерстве подчеркнули, что вакцинация никак не повлияет на тех, кто соблюдает пост.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 5702 случая заражения SARS-CoV-2.

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