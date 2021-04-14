Лондон, , 09:31 — REGNUM Принц Гарри не планирует надолго задерживаться в Великобритании после поминальной службы и вернётся в США вскоре после похорон своего деда, герцога Эдинбургского Филиппа, который скончался 9 апреля. Об этом сообщает американский интернет-портал Page Six со ссылкой на источники.

Читайте также: Скончался супруг королевы Великобритании принц Филипп

Отмечается, что Герцог Сассексский не хочет слишком надолго разлучаться со своей беременной женой Меган Маркл. Его супруге, которая должна родить в начале лета, врачи настоятельно рекомендовали не пользоваться авиатранспортом и отказаться от идеи сопровождать принца Гарри.

Ранее по теме: Принц Гарри прибыл в Британию на похороны своего деда принца Филиппа

По словам собеседника, Гарри поспешит обратно в Калифорнию, чтобы воссоединиться с Маркл и их сыном Арчи. По прибытии в США он должен будет придерживаться антиковидных правил. Согласно действующим требованиям, все прибывающие в страну граждане должны предоставить отрицательный тест, взятый в течение трех дней после поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, отпевание и похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

12 апреля принц Гарри прибыл из США в Соединённое Королевство для участия в церемонии прощания со своим дедом принцем Филиппом. Здесь он проживает в коттедже Ноттингем, расположенном на территории Кенсингтонского дворца. Он будет вынужден соблюдать режим самоизоляции в течение десяти дней, но присутствовать на церемонии похорон принца Филиппа ему не запрещено.