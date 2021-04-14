Оса, Пермский край, , 09:31 — REGNUM В Пермском крае по факту смертельного пожара, жертвами которого стали четыре человека, возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в ночь на 14 апреля в деревне Верх-Пещерка сгорел дом. Во время тушения пожара обнаружены тела четырех граждан. В настоящее время их личности устанавливаются.

Уголовно дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Ход его расследования на личный контроль взял глава СУ СКР по Пермскому краю.

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