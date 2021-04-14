Элиста, , 09:31 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 14 апреля.

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Лечение в стационарах получает 221 пациент с COVID-19, из девять человек находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 589 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 244 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 19 432 пациента. Скончались 327 жителей республики.

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