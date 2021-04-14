Ангарск, Иркутская область, , 09:30 — REGNUM Прокуратура Иркутской области объявила о начале проведения доследственной проверки соблюдения прав 7-летнего ребенка, оставленного в квартире матерью в Ангарске. Как сообщает 14 апреля пресс-служба ведомства, без присмотра мальчик находился длительное время, он выглядывал из открытого окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома, и просил помощи у прохожих.

Вызволять его из вынужденного плена пришлось сотрудникам спасательной службы. В квартиру они проникли через окно. Впоследствии мальчик был помещен в ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска».

Кроме того, следственными органами по факту ненадлежащего исполнения обязанностей специалистами органов опеки и попечительства, Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, организовано проведение доследственной проверки с целью дачи уголовно-правовой оценки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на учете в Приангарье стояло чуть более 4000 тысяч неблагополучных семей. Ежегодно более 2500 тысяч регистрируется преступлений, которые совершаются как родителями, таки другими взрослыми, а также несовершеннолетними в отношении несовершеннолетних. Преступления тяжко и особо тяжкого характера в отношении детей составляют в общем числе 13%.