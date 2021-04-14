Бобров, Воронежская область, , 09:28 — REGNUM Пожар, уничтоживший 12 строений в селе Мечетка Бобровского района Воронежской области, ликвидирован 14 апреля в 07:46, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Пожар возник днём 13 апреля — загорелась сухая трава. Ветром огонь быстро перекинуло на жилые дома. Обошлось без пострадавших. Следственное управление СКР проводит проверку.

На территории села Мечетка проживает около 900 человек. Погорельцы разъехались по друзьям и родственникам и в пункт временного размещения на базе местного дома культуры. Губернатор Александр Гусев поручил рассмотреть вопрос о возможном оказании помощи пострадавшим от пожара в селе Мечетка Бобровского района.

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