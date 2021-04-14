Афины , , 09:33 — REGNUM Греческая федерация учителей начальных классов объявила о двухдневных митингах и мобилизациях, передает AMNA 13 апреля.

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Федерация намерена провести митинг протеста в Афинах, после которого пойти маршем к зданию парламента.

Мероприятие намечено на вечер 14 апреля. На следующий день Федерация созывает еще один митинг в столице страны, при этом аналогичные мобилизационные акции пройдут и в других городах 15 апреля.

Организация требует введения эффективных мер охраны здоровья в школах, а также всеобъемлющего плана решения учебных и психосоциальных проблем, возникших или обострившихся в результате пандемии коронавируса.