14 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

В случае ЕС важное значение для возобновления поездок и проведения социальных мероприятий, таких как концерты и футбольные матчи, имеет совместимость таких приложений, то есть их способность работать друг с другом.

Александр Белов, , 10:30 — REGNUM Введение паспортов вакцинации в ЕС может повторить судьбу попыток Брюсселя ввести «передовые» приложения для обнаружения и отслеживания случаев заражения коронавирусной инфекцией, которые оказались большим разочарованием, пишет Клотильда Гужар в статье, вышедшей 13 апреля в европейской версии издания Politico.

Ковидный паспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

По мере того как правительства стран ЕС приступили к разработке собственных технологий по проверке того, вакцинированы ли люди, сдали ли они тесты или переболели ли они COVID-19, — все в попытке облегчить поездки в рамках блока на лето, снова начинают звучать знакомые опасения относительно того, как эти технологии смогут взаимодействовать друг с другом.

Например, Эстония, этот первопроходец в области цифровых технологий, разрабатывает собственный паспорт вакцинации, пилотная версия которого должна выйти в конце месяца.

«Весь процесс был чрезвычайно быстрым для любого правительства или общественной организации, не говоря уже о Европейской комиссии», — сказал Айн Аавиксоо, главный специалист по вопросам медицины в Guardtime, эстонской технологической компании, работающей над эстонским паспортом вакцинации.

Ковидный паспорт

Единственная проблема заключается в том, что эстонское приложение будет развернуто до того, как ЕС согласует общие стандарты.

«Это риск для нас, это риск для правительства Эстонии», — признал Аавиксоо, отметив, что приложение будет готово до того, как Европейская комиссия внедрит собственную инфраструктуру данных для совместной работы над внедрением паспортов вакцинации.

Основу для введения общего документа заложила в марте Европейская комиссия, предложив «Цифровой зеленый сертификат». Этот «сертификат» будет представлять собой QR-код, содержащий цифровую подпись, выданную национальными государственными органами и удостоверяющую прохождение вакцинации, отрицательный результат теста или выздоровление после заражения коронавирусом. Страны ЕС должны будут иметь собственные национальные защищенные базы данных с подписями и сведениями о состоянии здоровья своих граждан. План включает в себя положения по обеспечению безопасности данных. Но, несмотря на усилия Комиссии по обеспечению максимальной координации, появляется головокружительное количество правительственных и международных инициатив.

Вопрос в том, удастся ли добиться нормального взаимодействия QR-кода и того, что в нем содержится — данных о состоянии здоровья человека, способе их организации, обработки и хранения. Так, уже запущены и используются несколько проектов. У правительств разные сроки и ресурсы, различен и уровень цифровизации государственных и медицинских учреждений стран — членов союза.

Apple и Google не главные разработчики таких сертификатов. Их разработкой и лоббированием занимается целый ряд различных компаний, которые используют разные стандарты.

Guardtime (и Эстония), например, работает со Всемирной организацией здравоохранения, которая разрабатывает собственные глобальные стандарты для «сертификата интеллектуальной вакцинации».

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Занимающаяся лоббированием в бизнес-среде Международная торговая палата и их коллеги из IATA, которые лоббируют в области авиаперевозок, уже выпустили и запустили собственные приложения. США, разработав собственный паспорт, помогают компаниям устанавливать собственные стандарты. Инициатива по вакцинации проводит собственный мозговой штурм относительно своего набора стандартов с более чем 200 участниками, включая Oracle, Microsoft и Salesforce.

В случае ЕС важное значение для возобновления поездок и проведения социальных мероприятий, таких как концерты и футбольные матчи, имеет совместимость таких приложений, то есть их способность работать друг с другом. Однако пока неясно, будут ли разрабатываемые сертификаты совместимы друг с другом. Ведь именно с этой проблемой столкнулись разработчики приложений по отслеживанию заражений коронавирусом.

В Эстонии подобные приложения оказались несовместимыми с приложениями, разработанными в других странах ЕС. Как сообщили в министерстве социальных дел Эстонии, вопрос в настоящее время решается. В ведомстве отметили, что паспорта вакцинации не будут составлять часть приложений по отслеживанию заражений коронавирусом.

По словам представителя министерства здравоохранения Франции, Париж, напротив, планирует интегрировать свой сертификат вакцины в свое мониторинговое приложение, которое оказалось несовместимо с подобными программами, разработанными в других странах Евросоюза.

«Первые технические испытания уже продвинуты, хотя нам все еще нужно установить, что эта инициатива будет взаимодействовать с планом Европейской комиссии», — сказал чиновник.

Как и в случае с приложениями по отслеживанию заражений коронавирусом, неясно, захотят ли использовать их. Например, Во Франции лишь один человек из пяти скачал приложение. Цифровой сертификат обречен, если скорость загрузки останется прежней.

Цифровой ковидный паспорт

Поддержка со стороны общественности сертификатов вакцинации в странах ЕС неоднозначна. Согласно опросу, проведенному консалтинговой компанией Kekst CNC в марте, в Германии, заботящейся о конфиденциальности, эту схему поддерживают 41% людей. Это не помешало стране заключить контракт с консорциумом во главе с IBM на €2,7 млн для разработки сертификата вакцинации, даже несмотря на то, что еще не утихла критика приложений по отслеживанию заражений.

Хотя энтузиазм более ощутим в Великобритании, чем в ЕС, британское правительство также сталкивается с вопросами при разработке сертификата. По данным Times, над паспортом вакцинации работало то же цифровое подразделение в NHS, которое стояло за неудавшимся приложением для отслеживания заболеваний COVID-19.

По словам экспертов, одним из способов более эффективного продвижения паспортов вакцинации стало бы снижение опасений по поводу конфиденциальности. Габриэла Занфир-Фортуна, старший советник форума «Будущее конфиденциальности», отметила, что, хотя она надеется, что уроки защиты данных из «саги об отслеживании контактов» будут учтены, она настаивала на необходимости «более тщательной проверки» паспортов вакцинации.

Государственные органы по надзору за неприкосновенностью личных данных внимательно следят за ситуацией, настаивая на том, что любые предложения должны соответствовать правилам защиты данных, принятым внутри блока. В совместном заявлении они также задались вопросом, будут ли впоследствии выходить за пределы ЕС и какие меры предосторожности в таком случае будут применяться.

Они также хотят, чтобы это было разовое мероприятие, предупреждая, что личные данные не должны обрабатываться и использоваться, а также чтобы к ним был закрыт доступ после завершения пандемии.

Граждане в масках Дарья Драй © ИА REGNUM

На это не так много времени. Европейская комиссия хочет заключить сделку к середине июня, как раз к приближающемуся летнему сезону. Комиссия и Европейский парламент ускоряют законодательную процедуру, чтобы быстрее заключить сделку.

По словам Аавиксоо из Guardtime, его компания будет рада поработать над совместимостью, как только будет заключено коллективное соглашение и как только будет создана инфраструктура данных.

«Мы способны адаптироваться к этому, если эти два шага также будут пройдены», — подчеркнул он.