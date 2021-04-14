Лондон, , 09:27 — REGNUM Компания Creative Assembly объявила, что продала более 36 млн копий игр серии Total War. Об этом 14 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Британская студия отметила, что большая часть продаж пришлась на проект Total War: Three Kingdoms, при этом среди геймеров также были популярны игры подсерии Warhammer. Кроме того, разработчики сообщили, что в игры Total War ежемесячно играют около 1.5 млн человек.

Издание отметило, что Creative Assembly, в которой сейчас на постоянной основе работают около 800 сотрудников, стала крупнейшим разработчиком видеоигр Великобритании.

Напомним, в 2021 году серии Total War исполняется 21 год. Релиз самой первой игры франшизы Shogun: Total War состоялся 14 июня 2000 года.

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