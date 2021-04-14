Пекин, , 09:27 — REGNUM Китайская компания Exeed (принадлежит Chery) представила модернизированный кроссовер Exeed TX. Об этом сообщается на сайте Autohome.

В Китае обновлённые Exeed TX появится до конца весны текущего года. В РФ новинка будет продаваться под наименованием CheryExceed TX, однако это произойдёт позднее.

Стоит отметить, что экстерьер обновлённой модели остался практически неизменным. Здесь был добавлен лишь мелкий декор. Так, вставки на бамперах теперь не серебристые или хромированные, как раньше, а чёрного цвета.

Новинка получила иные дверные панели и новый блок управления стеклоподъемниками. Также автопроизводители оснастили новую машину двумя экранами размером 16 дюймов каждый.

Что же касается мотора, то он остался прежним — бензиновый турбированный силовой агрегат 1.6 TGDi (197 л. с., 290 Нм).

Ранее гендиректор российского дистрибьютора Chery АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков сообщил, что руководство китайской компании Chery ведёт переговоры с автосборочными предприятиями России о локализации производства своих автомобилей на их мощностях.

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