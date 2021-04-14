Варшава, , 09:25 — REGNUM Правительство Польши призвало все партии в Сейме поддержать постановление о выделении Варшаве средств ЕС для восстановления после пандемии коронавируса. Данный документ, рассмотренный и принятый правительством, направлен на ратификацию в Сейм. Об этом, как сообщает Polskie Radio, сообщил пресс-секретарь правительства Пётр Мюллер во время брифинга.

По словам Мюллера, Польша может рассчитывать на получение более 23 миллиардов евро в виде субсидий и более 34 миллиардов евро в виде кредитов из Фонда восстановления ЕС для ликвидации последствий пандемии. Однако для этого необходимо принять постановление, в котором будет указано, как именно и в какие сроки будут потрачены данные средства.

«Мы в правительстве данный документ согласовали и приняли. Теперь слово за парламентом. Решение, связанное с принятием или непринятием данного закона, приведут к тому, что Польша получит или не получит миллиарды евро. Если мы не сможем договориться внутри страны по этому поводу, можем лишиться такой возможности. Поэтому призываем все партии в Сейме поддержать наше постановление», — заявил Мюллер.

Напомним, 12 апреля состоящая в коалиции Объединенных правых сил партия «Солидарная Польша» в лице своего председателя, министра юстиции Збигнева Зёбро объявила о несогласии с ратификацией соглашения о получении средств из фондов Евросоюза.

Заместитель спикера Сейма, глава фракции «Право и справедливость» Рышард Терлецкий выразил надежду, что «все разумные люди, которые желают блага Польше», поддержат ратификацию документа, в том числе и «Солидарная Польша».