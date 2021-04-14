Оса, Пермский край, , 09:25 — REGNUM В Осинском городском округе Пермского края в ночь на 14 апреля произошел крупный пожар. Есть погибшие, сообщает ГУ МЧС по региону

По данным ведомства, на момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом и надворные постройки полностью были объяты пламенем. В тушении задействовали 23 человек и девять единиц техники.

Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Прикамью совместно с представителями СУ СКР по региону проводят проверку. Устанавливается причина пожара.