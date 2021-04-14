Самара, , 09:26 — REGNUM Следователи организовали доследственную проверку по факту обрушения стены жилого дома в Самаре. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Сообщается, что утром 14 апреля на улице Садовой рухнул фрагмент стены трехэтажного многоквартирного дома. К счастью никто не погиб и не пострадал. Жителей эвакуировали.

В настоящее время следователи организовали доследственную проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, из дома было эвакуировано 14 жителей, в том числе пять несовершеннолетних.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в жилом доме в Сызрани обрушился балкон с женщиной.