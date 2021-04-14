Вена, , 09:32 — REGNUM С призывом к максимально возможно быстрому возобновлению диалога на высоком уровне под эгидой Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху выступили сопредседатели группы. Об этом 14 апреля говорится в совместном заявлении посредников, которое размещено на сайте ОБСЕ.

Сопредседатели Минской группы Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), сославшись на условия своего мандата, а также на «ожидание всех народов региона на стабильное, мирное и процветающее будущее», уточнили, что необходимо уделять особое внимание достижению окончательного всеобъемлющего и устойчивого урегулирования, на основе хорошо известных сторонам элементов и принципов.

«В этой связи сопредседатели призывают стороны как можно скорее возобновить политический диалог на высоком уровне под эгидой сопредседателей. Они повторяют свое предложение организовать прямые двусторонние консультации под своей эгидой, чтобы стороны могли рассмотреть и согласовать структурированную повестку дня, отражающую их приоритеты, без предварительных условий», — говорится в заявлении.

Также сопредседатели с удовлетворением отметили укрепление режима прекращения и добавили, что внимательным образом следят за выполнением сторонами соглашения от 9 ноября 2020 года.

«Сопредседатели приветствуют значительные достижения в отношении возвращения останков погибших и продолжающийся прогресс в процессе расселения лиц, перемещенных в результате конфликта, предоставление гуманитарной помощи и (обеспечение — ред.) надлежащих условий жизни, а также конструктивные обсуждения, направленные на разблокирование транспортных и коммуникационных сообщений во всем регионе», — также указывается в заявлении.

При этом посредники напомнили, что сторонам необходимо предпринимать дополнительные усилия для решения остающихся проблемных вопросов и создания атмосферы взаимного доверия, которая будет способствовать прочному миру в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тринадцатая колонна российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставила в Кельбаджарский район, перешедший под контроль Азербайджана в результате конфликта в ноябре 2020 года, 100 тонн гуманитарного груза.