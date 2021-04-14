Москва, , 09:22 — REGNUM В связи с установившейся в Москве тёплой погоды в столичных парках начинают работать пункты проката спортинвентаря, сообщается на портале градоначальника.

До осени для посетителей парков будет доступно более 50 пунктов в 26 зонах отдыха Москвы. Посетители парков смогут взять на прокат велосипеды, ролики, гироскутеры, скейтборды, электромобили и т. д.

Кроме того, в пунктах проката в начале лета появятся ракетки для бадминтона и тенниса, мячи для волейбола и прочий спортинвентарь. Пока в парках открыты 32 пункта, в ближайшие две недели добавится еще 14.

Как сообщало ИА REGNUM, в московских парках в течение всей весны проходят фотовыставки под открытым небом.

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