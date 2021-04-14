Афины , , 09:29 — REGNUM Экономика Греции вырастет в 2021 году на 4,2%, восстановив половину своих потерь предыдущего года. Об этом заявил министр финансовстраны Христос Стайкурас радиостанции Parapolitika 13 апреля.

Стайкурас сказал, что экономическая команда правительства работает не только с базовым сценарием, но и с неблагоприятным. В этих рамках стратегия состояла в том, чтобы максимально поддержать общество; министр добавил, что «есть действия, которые корректируются в зависимости от динамики кризиса здравоохранения».

Стайкурс также сообщил, что решение о том, сохранять ли пониженный авансовый платеж по налогу в 2021 году, будет приняты к лету, в зависимости от фискальных условий. По его словам, правительство хочет сохранить это послабление, но пока рано принимать решение.

Министр отметил, что выплата государственных кредитов в рамках программы возвратного аванса будет произведена к концу апреля и что количество поданных заявок на данный момент превысило 200 000. Он признал, что с выплатой есть трудности: речь идет о крупной сумме — 4 млрд евро из Фонда восстановления. Тем не менее, министр ожидает, что эти деньги будут доступны к концу первой половины 2021 года.