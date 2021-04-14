Ташкент, , 09:20 — REGNUM Фонд содействия оздоровлению больных, страдающих онкологическими и трудноизлечимыми заболеваниями, создан при министерстве здравоохранения Узбекистана. Об этом сообщает издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Фонд будет пополняться за счет акцизных сборов на табачную продукцию, благотворительных пожертвований физических и юридических лиц, а также из других источников, не запрещенных законодательством.

Фонд займется покупкой оборудования, лекарств, медицинских приспособлений, лабораторных реактивов и других расходных материалов для лечебных учреждений.

Напомним, 10 февраля 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на развитие служб гемотологии и трансфузиологии.