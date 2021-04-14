Горно-Алтайск, , 09:19 — REGNUM В Республике Алтай не сокращается очередь на предоставление жилья детям-сиротам. По словам главы региона Олега Хорохордина, это происходит, несмотря на то, что ежегодно для сирот вводится около ста жилых помещений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Он напомним, что за последние годы число сирот постепенно снижается. Более 80% таких детей — 1089 из 1339 воспитываются в семьях. При этом в очереди на получение жилья стоят более 1,8 тыс. человек. С 2013 года квартиры по договорам социального найма получили менее 800 сирот.

«Поставлена задача в ближайшие годы ликвидировать очередность на жилье детям-сиротам. Планируется рассчитать объемы необходимого финансирования и обратиться в федеральный центр с соответствующим запросом на получение средств», — подчеркнул Олег Хорохордин.

Читайте также: СК проверит заселение сирот в дома с плесенью на Алтае