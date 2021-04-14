Пермь, 14 апреля, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Начальник Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Владимир Купавский уволен. Указ о кадровом решении, завизирован президентом Владимиром Путиным 12 апреля. Документ обнародовал в своём телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Rosguard.gov.ru Курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии

Добавим, Купавский возглавлял вуз с 2016 года. Осенью 2020 году появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении начальника военного института. Его подозревают во взяточничестве и превышении полномочий.

Стоит отметить, что с этого времени на сайте вуза в разделе руководство отсутствуют данные о начальнике.