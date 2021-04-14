Саратов, , 09:53 — REGNUM Глава администрации Саратова Михаил Исаев назначил дату окончания отопительного сезона в городе.

Так, в этом году подавать тепло в квартиры саратовцев перестанут с 16 апреля. Как уточнил мэр, по заявкам управляющих организаций энергетики могут отключить отопление раньше.

Отопительный сезон 2020−2021 начался с 1 октября. По прогнозам синоптиков, в областном центре до конца текущей недели температура воздуха днем составит около 20 градусов выше ноля, по ночам — +6…+8 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 14 апреля закончится пятидневный период, за время которого среднесуточная температура наружного воздуха составит выше восьми градусов Цельсия. Ресурсоснабжающим компаниям в связи с этим будет рекомендовано завершить отопительный сезон.

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