Афины , , 09:16 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретится с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре 15 апреля, передает AMNA.

Мероприятие должно было состояться днем раньше, но дипломатические источники сообщили, что во время телефонного разговора министры перенесли встречу.

После встречи последуют совместные заявления для прессы.

14 апреля Дендиас отправится в Стамбул, чтобы встретиться с патриархом Варфоломеем. Вечером того же дня он вернется в Афины, чтобы принять участие в электронной встрече министров иностранных дел и обороны НАТО по Афганистану, а утром вылетит в Анкару. В Турции его будет сопровождать заместитель министра иностранных дел по вопросам экономической дипломатии и открытости Костас Фрагогяннис.