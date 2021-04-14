Уфа, 14 апреля 2021, 09:22 — REGNUM Режим земельных отношений в границах особо охраняемых природных территорий намерены смягчить в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.
Сообщается, что депутаты госсобрания республики намерены рассмотреть изменения в некоторые законодательные акты Башкирии в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий: физическим и юридическим лицам намерены дать право оформлять земельные участки в собственность и аренду.
Он также отметил, что в этой связи затормозилось развитие населенных пунктов, поскольку из-за проблем с оформлением земли в собственность невозможно возвести образовательные учреждения, социальные объекты. В результате происходит нарушение прав жителей на получение медпомощи и образования, отметил председатель республиканского парламента.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут внести изменения в закон о транспортном налоге.