Уфа, , 09:22 — REGNUM Режим земельных отношений в границах особо охраняемых природных территорий намерены смягчить в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сообщается, что депутаты госсобрания республики намерены рассмотреть изменения в некоторые законодательные акты Башкирии в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий: физическим и юридическим лицам намерены дать право оформлять земельные участки в собственность и аренду.

«В нашей республике много особо охраняемых природных территорий. Это не только заповедники, но и национальные, природные парки, заказники, памятники природы. На этих землях испокон веков жили люди. С введением особого режима охраны их интересы были ущемлены. Пострадали элементарно быт, возможность вести подсобное хозяйство, заниматься садоводством», — передает пресс-служба госсобрания слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Он также отметил, что в этой связи затормозилось развитие населенных пунктов, поскольку из-за проблем с оформлением земли в собственность невозможно возвести образовательные учреждения, социальные объекты. В результате происходит нарушение прав жителей на получение медпомощи и образования, отметил председатель республиканского парламента.

«Предложенная норма не причинит ущерба объектам природного и культурного наследия. Она, например, не коснется заповедников, где режим охраны наиболее высок. В то же время там, где это допустимо, появится возможность развивать инфраструктуру и заниматься хозяйственной деятельностью», — подчеркнул Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут внести изменения в закон о транспортном налоге.