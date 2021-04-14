Ярославль, 14 апреля 2021, 09:17 — REGNUM В Ярославской области начался сезон «травяных пожаров». Сообщения о горящей траве поступают из разных мест. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По сообщениям регионального управления МЧС, 13 апреля сотрудники службы выезжали на возгорание сухой травы 83 раза. В тушении пожаров принимали участие 108 единиц техники и 349 человек личного состава. Общая площадь пожаров составила 143,136 гектара.
Пожары возникают не только в лесу, но и в городе. Вечером 13 апреля одна из пациенток Ярославского перинатального центра рассказала о том, что неподалёку от него горела лесополоса.
О ещё одном случае рассказала женщина из Петровска, из-за поджога травы загорелось поле. Огонь был очень близко к домам, местами подпалил заборы, также загорелся дом.
Утром 14 апреля трава загорелась на выезде из города в районе Костромского шоссе. Сообщений о пострадавшем имуществе и людях пока нет.