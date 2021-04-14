Варшава, , 09:14 — REGNUM 14 апреля в Польше традиционно отмечают День крещения населения в христианство. Генеральный секретарь польского католического епископата Артур Мизиньский в интервью Polskie Radio 24 назвал это событие ключевым в польской истории.

«Крещение Польши — ключевое событие в истории нашей нации и государства. Помимо религиозной составляющей, оно имело также стратегическое и политическое значение. Благодаря крещению наша Родина вошла в семью европейских народов, в западноевропейскую цивилизацию. Без этого события трудно представить нашу культуру и самобытность», — заявил епископ.

На официальном уровне День крещения 14 апреля отмечается с 2019-го года. Именно тогда Сейм республики объявил эту дату праздничной.

Согласно летописи, князь Мешко I, возглавлявший в 10 веке первое польское княжество — Великая Польша, крестил его население в христианство. Это произошло в Великую субботу 966 года, то есть 14 апреля. В текущем году в республике отмечают 1055-летие крещения.