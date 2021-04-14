Санкт-Петербург, , 09:14 — REGNUM После нескольких аномально тёплых, для середины апреля, дней, в Санкт-Петербурге ощутимо похолодало. Такую погоду региону и соседней Ленинградской области определила тыловая, холодная часть циклона, пояснил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

По его прогнозу, 14 апреля в Петербурге будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха будет близка к своей климатической норме, составив +8…+10 градусов, по Ленобласти +6…+11 градусов.

По данным петербургского гидрометцентра, днем в Петербурге будет без существенных осадков, ветер западный, северо-западный умеренный. В Ленинградской области температура воздуха днем +6…+11 градусов.

В последующие дни в обоих регионах начнет постепенно теплеть.