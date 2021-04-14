Хабаровск, , 09:16 — REGNUM с 15 по 18 апреля, на Амуре у Хабаровска прогнозируется ледоход. Гидрологическая обстановка находится под круглосуточным наблюдением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Из-за прошедшего циклона со снегом и похолодания, процесс вскрытия рек замедлился.

На реке Уссури при вскрытии уровни воды достигли, а у отдельных населённых пунктов превысили неблагоприятные отметки. Пойма реки затоплена на глубину до двух метров. В Вяземском районе река уже освободилась ото льда, в Бикинском, им. Лазо районах ледоход продолжается.

На Амурской протоке у села Казакевичево наблюдается подъём на 103 см/сутки. Такие высокие уровни в последний раз наблюдались в апреле 1973 года. Не исключена вероятность подтопления низких мест и дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, лёд на реке Иртыш вскроется до конца апреля.