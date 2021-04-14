Москва, , 09:12 — REGNUM Девять пассажиров автобуса пострадали в результате того, что транспортное средство врезалось в фонарный столб в центре столицы России. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пострадали 9 пассажиров и водитель — он зажат. Проводится деблокация», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что ДТП произошло около 07:37 мск на улице Марксистская, дом 4 и уточняется, что всех пострадавших в настоящее время осматривают медики.

Кроме того, добавляется, что в результате аварии произошел разлив топлива, однако не произошло его возгорания, в настоящее время ведется смыв топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске днём 13 апреля столкнулись маршрутка и легковой автомобиль.