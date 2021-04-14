Калуга, , 11:00 — REGNUM В Калужской области низкий темп вакцинации населения от COVID-19 наблюдается в Износковском, Мещовском, Дзержинском, Ферзиковском и Кировском районах. Об этом 14 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Алана Цкаева.

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В область уже поступило 80 312 доз вакцины от COVID-19, привиты 60 863 человека. По словам руководителя профильного ведомства, необходимо активизировать прививки на дому лежачих пациентов. В этой связи главам администраций муниципальных районов поручено не только составить списки с указанием проживания данных пациентов, но и активно использовать служебный транспорт для выезда к ним мобильных бригад.

В настоящее время охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию в регионе составляет 209,7 на 100 тысяч населения. С начала пандемии обследовано свыше 575 тысяч человек, за последние сутки — 2 269 человек.

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